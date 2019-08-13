Зеленский исключил людей Порошенко из Комиссии государственных наград и геральдики

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Комиссии государственных наград и геральдики.

Об этом говорится в указе №595/2019 от 13 августа.

Новый состав комиссии состоит из 14 человек во главе с руководителем Офиса президента Андреем Богданом. Большинство из них были членами комиссии и при Петре Порошенко.

Это руководитель аппарата ОПУ Алексей Днипров; профессор Львовской национальной академии искусств Андрей Бокотей, член Украинского геральдического общества Виктор Бузалов, глава Украинского геральдического общества Андрей Гречило, директор Института законодательства Верховной Рады Александр Копыленко, президента Национальной академии педагогических наук Василий Кремень, глава международной общественной организации "Семья Мазеп" Игорь Мазепа, глава Департамента по вопросам гражданства, помилования и госнаград ОПУ Андрей Осидак, руководитель Главного управления военной безопасности ОПУ Алексей Покотыло, старший научный сотрудник Института истории НАНУ Юрий Савчук, член Украинского геральдического общества Николай Чмырь.

Новыми лицами в комиссии стали Александр Мацько (член Совета волонтеров при Минобороны) и Юрий Москаленко (координатор Белоцерковской волонтерской группы).

В то же время Зеленский исключил из комиссии известных представителей бывшего президента: Игоря Райнина, Юрия Бирюкова, Виталия Гайдукевича, Ростислава Павленко, Татьяну Рычкова, Юрия Стеця, Ирину Фриз.

Напомним, что накануне президент Зеленский утвердил также новый состав комиссии по гражданству.