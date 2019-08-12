ОБСЕ "приняла меры" в отношении члена миссии, который желал смерти "укропам"

Гражданин РФ Алексеев в соцсетях поддерживал сторону российских гибридных сил на Донбассе.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что "приняла меры" в отношении члена миссии, гражданина России Николая Алексеева, который агрессивно высказывался в адрес Украины в социальных сетях.

Об этом сообщила преc-служба СММ ОБСЕ, передает Радио Свобода.

"Относительно заявлений одного из наблюдателей СММ ОБСЕ сообщаем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приняла соответствующие меры", - говорится в ответе на запрос издания.

Никаких других подробностей представительство ОБСЕ не указало.

Радио Свобода спрашивало, какими будут дальнейшие действия СММ ОБСЕ в отношении члена этого миссии и нарушают ли его действия правила организации.

9 августа телеканал "1+1" обнародовал материал о члене СММ ОБСЕ, гражданине России Николае Алексееве. Журналисты установили, что Алексеев высказывал в соцсетях антиукраинские, агрессивные взгляды, призвал к насилию, поддерживал сторону российских гибридных сил на Донбассе.

Радио Свобода также ожидает ответ СБУ и МИД в отношении члена миссии ОБСЕ Алексеева.