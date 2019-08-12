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Зеленский утвердил новый состав комиссии по вопросам гражданства

Главой комиссии назначен руководитель аппарата Офиса президента Алексей Днепров.

Зеленский утвердил новый состав комиссии по вопросам гражданства
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства.

Соответствующий указ №593/2019 опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу в комиссию входят 14 человек. Председателем комиссии определен руководитель Аппарата Офиса Президента Алексей Днепров.

В состав комиссии входят:

Максим Моисеев - заместитель руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководитель управления по вопросам гражданства ОП, заместитель главы комиссии.

Руслан Баранецкий - первый заместитель главы СБУ.

Ольга Башей - советник заместителя министра обороны, волонтер (по согласию).

Виктор Войналович - заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Украины, доктор политических наук (по согласию).

Светлана Дыба - главный консультант управления по вопросам гражданства департамента по вопросам гражданства ОП, ответственный секретарь комиссии.

Андрей Заяц - государственный секретарь МИД.

Юрий Лысюк - начальник управления пограничного контроля департамента охраны государственного контроля Госпогранслужбы.

Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, академик НАНУ (по согласию).

Наталья Науменко - первый заместитель главы Государственной миграционной службы.

Игорь Оваденко - руководитель общественной организации Общественно-военный альянс Обухивщини "Союз свободных духом" (по согласию).

Иван Руснак - первый заместитель министра обороны.

Елена Сукманова - первый заместитель министра юстиции.

Алексей Тахтай - государственный секретарь Министерства внутренних дел.

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