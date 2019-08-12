В посольстве США назвали визит Путина в Крым неприемлемым

"Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России".

Путин везет в коляске Аксенова, на заднем сиденье - Развожаев

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине заявило, что визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым является неприемлемым.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"МИД Украины прав: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крыму неприемлемы и являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

МЗС України має рацію: нещодавні поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 12 августа 2019 г.

Напомним, в субботу, 10 августа, Путин посетил территорию оккупированного Крыма, его визит не был согласован с украинской властью. Министерство иностранных дел Украины выразило по этому поводу протест.

В конце июля аннексированный Крым посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.