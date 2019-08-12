В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
Зеленский приказал уволить начальников полиции и СБУ в "янтарных" районах Украины
Зеленский приказал уволить начальников полиции и СБУ в "янтарных" районах Украины
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Мир меняется, оставаясь прежним
Мир меняется, оставаясь прежним
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
Джо Байден обошел Трампа в избирательных рейтингах в США
Джо Байден обошел Трампа в избирательных рейтингах в США
ГлавнаяПолитика

В посольстве США назвали визит Путина в Крым неприемлемым

"Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России".

В посольстве США назвали визит Путина в Крым неприемлемым
Путин везет в коляске Аксенова, на заднем сиденье - Развожаев
Фото: kremlin.ru

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине заявило, что визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым является неприемлемым.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"МИД Украины прав: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крыму неприемлемы и являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 10 августа, Путин посетил территорию оккупированного Крыма, его визит не был согласован с украинской властью. Министерство иностранных дел Украины выразило по этому поводу протест.

В конце июля аннексированный Крым посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также