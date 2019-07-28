МИД осудил визит Медведева в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации во главе с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым на оккупированный Крымский полуостров 28 июля. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель «визита» - участие в параде оккупационного флота России", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что продолжают придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь.

"Попытка российской стороны интерпретировать подобные "визиты" в Украину как внутригосударственные поездки являются ничтожными и свидетельствуют о откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам", - считают в министерстве.

В ведомстве обращают внимание, что вся полнота ответственности за негативные для Крыма и Севастополя последствия временного присутствия на Крымском полуострове российских оккупационных администраций в соответствии с нормами международного права возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал визит в аннексированный Севастополь на 28 и 29 июля. В воскресенье он принял участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота России.