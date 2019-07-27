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Представителей старых систем в правительство не возьмут, - Корниенко

"Мы же не формируем квотное правительство. Мы формируем правительство технократов", - сказал глава штаба парти

Представителей старых систем в правительство не возьмут, - Корниенко
Фото: Макс Левин

Фракция "Слуга народа" при формировании Кабинета министров не будет предлагать места представителям "старых систем". В тоже время партия не исключает, что кресла в правительстве могут получить нардепы от "Голоса".

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Если это будет технократ, то партийная принадлежность - второстепенный вопрос. За исключением представителей старых систем, которых мы в любом случае не хотим в правительство, даже если они технократы", - сказал Корниенко.

Глава штаба партии также рассказал, что кандидатуры Михаила Радуцкого и Сергея Бабака рассматривают на пост глав Минздрава и МОН.

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