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Команда президента намерена провести административную реформу

В Украине появится институт префектов, говорят в партии "Слуга народа"

Команда президента намерена провести административную реформу
Фото: Макс Левин

Команда президента Владимира Зеленского намерена продолжить децентрализацию и провести административную реформу через укрупнение районов и введение института префектов.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов. При такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", - сказал Корниенко.

 В рамках реформы планируется сократить количество районов до 100. Сейчас их - 490.

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