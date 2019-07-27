Шустер возвращается на телеканал "Украина"

Телеканал "Украина" анонсировал "новое социально-политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера»".

Программа выйдет в эфир 6 сентября 2019 и будет выходить по пятницам в 21:00, сообщается на сайте телеканала.

"Я возвращаюсь в новую Украину, страну полную надежды и мы рассчитываем, что эта надежда отобразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране", - цитирует "Украина" Савика Шустера.

В начале мая сообщалось, что Савик Шустер вернулся в Украину. Тогда Шустер заявил журналистам, что в Украину прибыл ненадолго - возможно, на неделю. По его словам, основной целью визита является встреча с давним бизнес-партнером Павлом Елизаровым. Также Шустер намерен прояснить ситуацию с открытыми в Украине судебными разбирательствами.

Телеведущий заявил, что в настоящий момент живет в одной из стран Азии. Возвращаться к работе в журналистике он пока не готов, но, вместе с тем, полностью от идеи о создании телеканала не отказался.

В начале июня LB.ua сообщал, что дело Савика Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыто.

Напомним, в конце 2016 года Савик Шустер заявил о закрытии собственного телеканала из-за нехватки денег. Перед этим ему аннулировали разрешение на работу в Украине, но запрет на трудоустройство Шустера был снят судом.

Программа Шустера "Свобода слова" раньше выходила на ICTV, потом на "Интере" ("Свобода Савика Шустера"). В 2008 году, когда ведущий перешел на "Украину", ток-шоу изменило название на "Шустер LIVE". Затем программа перебралась на "Первый национальный", потом снова на "Интер", затем опять на "Первый национальный".

С 1 января 2015 года государственный телеканал отказался продолжать контракт с Шустером, и он перешел на телеканал 24.

В феврале 2015 года 24-й канал отказался от "Шустер Live" после эфира 13 февраля, когда российский журналист Максим Шевченко сделал несколько заявлений о "карательной операции" и "братоубийственной войне" на Донбассе. Тогда его взяли на 112-й канал, откуда он в сентябре 2015 года перешел на "1+1". Однако программу очень быстро сняли с эфира, и она осталась на кабельном канале "3s".

Мэр Киева Виталий Кличко предложил телеведущему вести авторскую передачу на телеканале "Киев".