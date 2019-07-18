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В Грузии уволили гендиректора телеканала, ведущий которого обматерил Путина

У "Рустави-2" сменился владелец.

В Грузии уволили гендиректора телеканала, ведущий которого обматерил Путина
Ника Гварамия
Фото: Радио Свобода

В Грузии уволили генерального директора телеканала "Рустави-2" Нику Гварамию. Это произошло 17 июля, сразу же после того, как владельцем телеканала снова стал бизнесмен Кибар Халваши. Вместо Гварамии он назначил руководить телеканалом своего юриста Паату Салию.

Соответствующие изменения в руководстве телеканала уже отражены на сайте реестра Министерства юстиции Грузии, сообщает Радіо Свобода.

Гварамия за несколько часов до увольнения утверждал, что у него подписан контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и что он не собирается никуда уходить.

После отставки он заявил о политических причинах своего увольнения, подчеркнув, что глава МИД России Сергей Лавров и президент России Владимир Путин "требовали закрыть телеканал".

В ночь на 8 июля телеведущий Георгий Габуния в своей авторской программе перешел на русский язык и обратился к Путину, которого он обвинил в оккупации грузинских территорий, с оскорбительной речью, используя нецензурную лексику.

Высказывания Габунии осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Представители телеканала назвали высказывание Габунии "не соответствующим высоким стандартам, установленным нашим каналом", и пообещали, что "регулирующий орган телекомпании обсудит этот вопрос". В последствии "Рустави-2" на два месяца отстранил ведущего, который оскорбил Путина.

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