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Макрон и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине

Разговор состоялся по инициативе президента Франции.

Макрон и Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эмануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Елисейском дворце сообщили, что лидеры стран договорились в ближайшее время активизировать обмен мнениями в области безопасности, а также в отношении крупных международных и региональных кризисах.

Президенты Франции и России обсудили дальнейшую судьбу ядерной сделки с Ираном, а также ситуацию в Сирии и Украине.

"Президент республики приветствовал первый конструктивный обмен мнениями между главами государств России и Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля отмечают, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"В ходе беседы рассмотрены перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата"".

Напомним, 11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который в первую очередь касался освобождения моряков.

13 июля в Париже состоялась встреча советников стран-участниц "нормандского формата", в ходе которого стороны договорились об обмене заложниками в течение месяца.

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