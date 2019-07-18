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Поисковик Google в России оштрафовали на 700 тыс. рублей за выдачу "запрещенных" ссылок

В поиске уже заблокированы до 70% ссылок на сайты, запрещенные Роскомнадзором.

Поисковик Google в России оштрафовали на 700 тыс. рублей за выдачу "запрещенных" ссылок
Фото: Макс Требухов

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за недостаточную фильтрацию запрещенных сайтов в поиске. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

В июне глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что Google фильтрует трафик на 68-70%, около трети ссылок на запрещенные сайты поисковик продолжает выдавать, хотя российское законодательство это запрещает. 5 июля ведомство составило соответствующий протокол.

В декабре прошлого года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей из-за того, что он отказался подключаться к реестру сайтов, запрещенных к поисковой выдаче. В феврале компания оплатила штраф. В случае, если Google продолжить игнорировать его требования, ведомство будет добиваться внесения поправок в закон об информации, которые позволят заблокировать поисковик в России.

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