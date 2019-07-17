Наркобарон Эль Чапо получил пожизненное плюс 30 лет

Мексиканского наркобарона Хоакина "Коротышку" Гусмана, которого называют "самым известным преступником современности", суд в Нью-Йорке приговорил к пожизненному заключению плюс 30 лет.

Об этом сообщает Голос Америки.

62-летний Гуcман, возглавлявший мексиканский картель Синалоа, был осужден за торговлю в крупных размерах кокаином, героином и марихуаной.

Как утверждает обвинение, Гусман, стоявший во главе одного из крупнейших и наиболее жестоких наркокартелей в Мексике, был замешан в нескольких убийствах.

Гусмана арестовали в январе 2016 года и накануне инаугурации Дональда Трампа экстрадировали в США.

"Эль Чапо" приобрел известность в 1980-х годах, когда ему удалось прорыть туннель на границе США и Мексики, что позволило ему перевозить большие партии наркотиков быстрее, чем его конкурентам. Он консолидировал власть в своих руках в 1990-х годах в результате кровопролитных конфликтов с соперниками.

Перед вынесением приговора Гусман пожаловался на свое одиночное заключение в региональном исправительном центре Нью-Йорка и на то, что был лишен справедливого судебного разбирательства.

"Мое дело было запятнано, и мне отказали в справедливом судебном разбирательстве на глазах у всего мира, – сказал он. – Когда меня экстрадировали в Соединенные Штаты, я ожидал справедливого суда, но все произошло с точностью до наоборот".

Адвокаты Гусмана утверждали, что его подставили соперники, ставшие свидетелями обвинения в обмен на снисхождение.