Доклад НАТО раскрыл места размещения ядерного оружия США

Доклад уже публиковали в апреле, но вскоре удалили.

Доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США. Об этом пишет Washington Post.

Доклад канадского члена Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" указывает местоположение 150 единиц ядерного оружия США.

"Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции", - следует из доклада, версия которого была опубликована во вторник бельгийской газетой De Morgen.

Первоначально доклад был опубликован в апреле, но вскоре был удален. На прошлой неделе СМИ опубликовали окончательный вариант доклада, в котором уже не было конкретных ссылок на места хранения оружия.

"Это не официальный документ НАТО", - заявил Washington Post анонимный источник в альянсе. Других комментариев представитель НАТО не дал.

Напомним, по подсчетам Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), девять стран мира - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея - по состоянию на начало 2019 года располагали 14 465 ядерными боеголовками.