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Глава МВФ Кристин Лагард заявила об отставке

Директор-распорядитель окончательно покинет должность 12 сентября.

Глава МВФ Кристин Лагард заявила об отставке
Кристин Лагард

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард объявила, что уходит с этого поста. Свое решение она озвучила за несколько часов до голосования по утверждению ее на пост главы Европейского центробанка, сообщает агентство Reuters.

Лагард уточнила, что уйдет с должности руководителя МВФ 12 сентября. До этого времени правление МВФ сможет подобрать подходящую кандидатуру на это место.

"Теперь, когда процесс моего выдвижения на пост президента ЕЦБ прояснился, и с учетом необходимого фонду времени, я приняла это решение", - сказала Лагард.

63-летняя Лагард, которая занимала посты министра торговли и затем министра финансов Франции, пришла в МВФ в 2011 году.

В случае, если она будет назначена главой ЕЦБ, она станет первой женщиной на этой должности в истории Европейского центрального банка.

Напомним, 2 июля Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением на пост главы ЕЦБ, ее обязанности выполнял Дэвид Липтон.

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