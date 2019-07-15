У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
У деда, внуки которого погибли при взрыве, во дворе нашли склад боеприпасов времен Второй мировой
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
Кличко ответил на требование Зеленского заплатить "Южмашу" за трамваи
​Зеленский готовит отставку посла в США Чалого и еще 11 дипломатов
​Зеленский готовит отставку посла в США Чалого и еще 11 дипломатов
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
Facebook заблокировал страницу "Книги памяти павших за Украину"
В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", - центр Разумкова
В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", - центр Разумкова
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
В аварии под Киевом погибли 3 человека, 17 пострадавших
В аварии под Киевом погибли 3 человека, 17 пострадавших
Зеленский рассказал о своих кортежах
Зеленский рассказал о своих кортежах
Суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского
Суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского
ГлавнаяМир

Каждый девятый человек в мире страдает от голода, - ВОЗ

В 2018 году число голодающих составило 820 млн человек.

Каждый девятый человек в мире страдает от голода, - ВОЗ
Фото: EPA/UPG

В мире становится все больше людей, которые страдают от недоедания и голода. Примерно каждый девятый человек в мире страдает сегодня от голода.

Об этом свидетельствует распространенный 15 июля доклад Всемирной организации здравоохранения.

"Согласно оценкам, 820 млн человек недоедали в 2018 году. Этот показатель выше, чем в предыдущем году, тогда он составлял 811 млн человек", - отмечается в отчете.

В документе отмечается, что с 2016 года количество людей, страдающих в мире от голода, ежегодно растет. В то же время в 2005 году количество людей, которые страдали от голода и недоедания, составляло более 947 млн человек.

Наибольшую обеспокоенность у экспертов вызывает ситуация в странах Африки, а также в южный странах Азии. Согласно докладу ООН, в странах восточной части Африки, более 30% населения постоянно недоедают.

"В 2018 году на Азию пришлось 513 млн человек, которые недоедали, на Африку - 256 млн, на Латинскую Америку и страны Карибского бассейна - 42 млн", - говорится в докладе.

Кроме того, в ООН подчеркнули, что в прошлом году каждый седьмой младенец в мире родился с недостаточным весом.

Наряду с этим эксперты выражают обеспокоенность проблемой ожирения в мире. ООН сообщает, что в мире насчитывается около 670 млн человек, страдающих этой проблемой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также