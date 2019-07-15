Каждый девятый человек в мире страдает от голода, - ВОЗ

В мире становится все больше людей, которые страдают от недоедания и голода. Примерно каждый девятый человек в мире страдает сегодня от голода.

Об этом свидетельствует распространенный 15 июля доклад Всемирной организации здравоохранения.

"Согласно оценкам, 820 млн человек недоедали в 2018 году. Этот показатель выше, чем в предыдущем году, тогда он составлял 811 млн человек", - отмечается в отчете.

В документе отмечается, что с 2016 года количество людей, страдающих в мире от голода, ежегодно растет. В то же время в 2005 году количество людей, которые страдали от голода и недоедания, составляло более 947 млн человек.

Наибольшую обеспокоенность у экспертов вызывает ситуация в странах Африки, а также в южный странах Азии. Согласно докладу ООН, в странах восточной части Африки, более 30% населения постоянно недоедают.

"В 2018 году на Азию пришлось 513 млн человек, которые недоедали, на Африку - 256 млн, на Латинскую Америку и страны Карибского бассейна - 42 млн", - говорится в докладе.

Кроме того, в ООН подчеркнули, что в прошлом году каждый седьмой младенец в мире родился с недостаточным весом.

Наряду с этим эксперты выражают обеспокоенность проблемой ожирения в мире. ООН сообщает, что в мире насчитывается около 670 млн человек, страдающих этой проблемой.