​Новым гендиректором продовольственной организации ООН избран китаец Цюй Дунъюй

Бразилец да Силва уходит в отставку после восьми лет на посту.

Новым генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) избран китаец Цюй Дунъюй.

Об этом сообщается на сайте организации.

На выборах, состоявшихся 23 июня, в рамках 41-й сессии конференции ФАО, за него проголосовали 108 делегатов из 191.

Цюй Дунъюй станет девятым гендиректором ФАО и сменит на этом посту гражданина Бразилии Жозе Грациану да Силву. Срок его полномочий - с 1 августа 2019 года по 31 июля 2023 года.

Цюй Дунъюй родился в 1963 году и в настоящее время занимает пост заместителя министра сельского хозяйства Китая.

Кроме него на пост главы ФАО претендовали еще четыре кандидата: Меди Мунгуй из Камеруна, Катрин Геслен-Ланэль из Франции, Давит Кирвалидзе из Грузии и Рамеш Чанд из Индии.

ФАО - это межправительственная организация, объединяющая 197 страны и территории. Она занимается проблемами развития сельских регионов и сельскохозяйственного производства в системе ООН.

Офисы организации есть в десятках государств мира, преимущественно не самых богатых. Основная задача "страновых" отделений - помощь правительствам в разработке программ и проектов по искоренению основополагающих причин голода и недоедания, развитии их сельского, рыбного и лесного хозяйства и в рациональном использовании их окружающей среды и природных ресурсов.