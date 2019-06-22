После разгона митинга в больницах Тбилиси остаются более 50 пострадавших

В больницах Тбилиси остаются 52 пациента, пострадавших во время разгона протестной акции на проспекте Руставели в центре столицы. Об этом сообщает Европравда со ссылкой на грузинское издание 1tv.ge.

По данным Министерства здравоохранения Грузии, состояние здоровья большинства пациентов стабильное, некоторые из них покинут медицинские учреждения сегодня или в ближайшее дни.

Вместе с тем в Хартии журналистской этики Грузии заявили, что во время митинга перед зданием парламента в четверг пострадал 31 сотрудник грузинских СМИ, пишет Грузия.online.

По информации Хартии, все пострадавшие журналисты были ранены резиновыми пулями.

Так, в фотографа издания Civil.ge Гурама Мурадова выпустили 11 резиновых пуль, у журналистки телекомпании "Рустави 2" Тамар Багашвили был зафиксирован перелом плеча и ей понадобилась операция.

Член службы охраны "Рустави 2" Георгий Сулашвили потерял глаз, у него сломана челюсть и ему также понадобилась неотложная хирургическая операция.

Хартия публикует имена всех пострадавших журналистов, а также характер их повреждений.

Напомним, в четверг, 20 июня, в Грузии начались массовые акции протеста, вследствие которых пострадали 240 человек. В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента.

Антироссийский митинг в Тбилиси стал протестом против действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

В пятницу стало известно, что спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку в связи с массовыми протестами.