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Трампа обвинила в изнасиловании американская писательница

Женщина утверждает, что инцидент произошел в раздевалке универмага более 20 лет назад.

Трампа обвинила в изнасиловании американская писательница
Фото: EPA/UPG

Американская писательница Джин Кэррол заявила, что в середине 90-х годов нынешний президент США Дональд Трамп ее изнасиловал. Трамп обвинения отрицает. Об этом пишет BBC.

В статье в издании The Cut Кэррол описывает встречу с Трампом в конце 1995 или в начале 1996 года в престижном универмаге в Нью-Йорке.

"Дональд Трамп напал на меня в раздевалке Bergdorf Goodman 23 года назад", - пишет в своей публикации журналистка.

В подробном рассказе она поделилась деталями, как это было. По ее словам, Трампу в то время было около 50 лет, ей - 52. Он обратился к ней в магазине и попросил помочь подобрать подарок для своей леди. Джин знала на тот момент, что он магнат недвижимости.

Сначала речь шла о головных уборах, в частности, шляпе. Но потом Трамп предложил подобрать что-то из женского белья. Кэррол утверждает, что они тогда пошли в раздевалку и там Трамп изнасиловал ее.

Трамп в то время был женат на Марле Мэйплс.

Кэрролл объяснила, что рассказала двум друзьям об инциденте, один из которых посоветовал ей обратиться в полицию, а другой посоветовал не говорить никому: "Забудь об этом! У него 200 адвокатов. Он тебя похоронит".

В своей статье Кэррол описывает еще 5 случаев сексуального насилия из своей жизни. Она утверждает, что Трамп был ее "последним отвратительным человеком", и с тех пор она не занималась сексом ни с кем другим.

Трамп отвергает обвинения Кэррол, он назвал ее историю "выдумкой". Он утверждает, что никогда не встречался с ней, а ее мотивом обвинить его является желание "продать новую книгу".

Напомним, в 2016 году во время предвыборной кампании вокруг Трампа разгорелся секс-скандал. Четыре женщины обвинили его в домогательствах. Обвинения в адрес Трампа начались вскоре после публикации видеозаписи десятилетней давности, где он рассказывал, как приставал к замужней женщине.

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