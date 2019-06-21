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Три главных кандидата на должность главы Еврокомиссии не набрали достаточно голосов

Повторный саммит пройдет в Брюсселе 30 июня.

Три главных кандидата на должность главы Еврокомиссии не набрали достаточно голосов
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в пятницу, что лидеры партий, набравшие большинство на выборах в Европарламенте, выбыли из "гонки" на должность пост главы Еврокомиссии. Об этом пишет Associated Press.

Выступая после саммита со своими коллегами из ЕС в Брюсселе, Макрон заявил журналистам, что "эти три кандидата не могут быть сохранены".

Кандидат в правоцентристские лидеры Манфред Вебер из Германии, левоцентристский политик Франс Тиммерманс и лидер либералов Маргрет Вестэгер считались наиболее вероятными кандидатами на пост главы комиссии, которую в настоящее время возглавляет Жан-Клод Юнкер.

Эти кандидатуры поддержал Европейский парламент, но никто из кандидатов не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы возглавить исполнительный орган ЕС.

Для определения новых кандидатов на должность глав Еврокомиссии страны ЕС проведут в Брюсселе новый саммит. Он назначен на 30 июня.

Напомним, по итогам выборов в Европарламент, прошедших в мае, наибольшее количество голосов получила Европейская народная партия.

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