Премьер Малайзии обвинил международное следствие в предвзятости по отношению к России по делу MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что цель международного расследования по делу о гибели лайнера Malaysia Airlines в небе над Украиной в 2014 году состояла не в установлении истины, а в обвинении России. Такое заявление премьер сделал сегодня, комментируя выводы международной следственной группы, пишет Bloomberg.

"Мы недовольны, потому что с самого начала это расследование стало политическим вопросом касательно того, как обвинить Россию в противозаконных действиях", - заявил Мохамад.

По его словам, выводы по делу о гибели рейса MH 17 являются "ничем иным, как свидетельствами, основанными на непроверенной информации". Мохамад настаивает на том, чтобы "увидеть конкретные доказательства причастности России к катастрофе MH17".

Напомним, вчера международная следственная группа (JIT) обнародовала имена четверых подозреваемых в крушении самолета: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов готовится выдвинуть этим людям обвинения в причастности к гибели 298 человек.

В мае премьер Малайзии уже выражал сомнения по поводу причастности России к гибели рейса MH17 из-за "отсутствия неопровержимых доказательств". По версии Мохамада, самолет могли сбить украинские военные. Малайзия принимает только ту часть выводов, которая касается типа ракеты и ее производства, и требует доказательств, что ракету привезли из России. Такой же точки зрения придерживается и Россия.