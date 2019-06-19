​Европейский суд не признал три полоски Adidas торговой маркой

Причиной разбирательства стал спор между Adidas и бельгийской компанией BVBA.

Суд ЕС отказал Adidas в праве на три параллельные полоски

Европейский суд общей юрисдикции отказал концерну Adidas признать защищенной торговой маркой три параллельные полоски.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно решению, концерн не смог доказать, что три полоски, идущие в любом направлении, обладают достаточным количеством характерных особенностей.

В качестве одного из доводов суд привел, что Adidas предоставил в качестве примеров логотипы, выполненные в различных цветовых вариантах: как черные полоски на белом фоне, так и белые полоски на черном фоне.

Причиной судебного разбирательства стал спор между Adidas и бельгийской компанией Shoe Branding Europe BVBA, использующей в качестве логотипа две параллельные полоски. Чтобы добиться запрета на использование этого логотипа, Adidas должен был подтвердить, что его собственный логотип является защищенной торговой маркой.

Представитель Adidas уже заявил, что под защиту не подпадает только определенное сочетание трех полосок, тогда как прочие сочетания по-прежнему являются собственностью концерна.

Ранее Adidas уже пытался обязать BVBA изменить ее логотип для обуви (две черные косые полосы на белом фоне). В Adidas утверждали, что лого сильно напоминает их товарный знак, но в 2009 году BVBA защитила в суде право на свой логотип. С тех пор стороны продолжают судиться.

Напомним, Adidas изготовил официальный мяч для финала Лиги чемпионов-2018, который состоялся в Киеве.