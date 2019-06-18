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Евросоюз решил отложить переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

К рассмотрению вопроса решили вернуться не позднее октября.

Евросоюз решил отложить переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии
Фото: EPA/UPG

Совет Европейского Союза пока не одобрил начало переговоров о членстве в объединении Северной Македонии и Албании. Такое решение министры стран ЕС приняли на заседании в Люксембурге во вторник, 18 июня, передает DW.

"В свете нехватки времени и важности вопроса Совет ЕС вернется к нему с целью принять четкое и по сути решение как можно раньше и не позднее октября 2019", - говорится в решении по обеим странам, принятом министрами.

Ранее, учитывая прогресс в выполнении Северной Македонией и Албанией условий для начала переговоров о членстве, Еврокомиссия рекомендовала начать эти переговоры. Впрочем, Франция, Нидерланды и Дания занимают скептическую позицию относительно открытия любых новых переговоров о расширении ЕС.

Кроме того, правительство Германии может дать свое согласие на начало переговоров только с согласия Бундестага, а парламент ФРГ этот вопрос не успел рассмотреть. Для запуска переговоров о вступлении необходимо согласие всех 28 государств-членов ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан не утаил своего разочарования, отметив, что, отказываясь начинать переговоры, ЕС рискует потерять рычаги влияния для проведения реформ в этих странах.

Напомним, для того, чтобы получить согласие Греции на переговоры о членстве в ЕС, Скопье согласилось переименовать страну из Македонии на Северную Македонию. В Албании же, в частности, провели масштабную реформу системы правосудия, должно приблизить страну к ЕС.

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