Трамп объявил о начале депортации миллионов нелегалов из США

Иммиграционная и таможенная полиция приступят к депортации на следующей неделе.

На следующей неделе США начнут процесс депортации миллионов нелегальных мигрантов. Об этом глава государства Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.

"На следующей неделе ICE (иммиграционная и таможенная полиция США) начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты", - написал Трамп.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 червня 2019 р.

По словам президента, беженцы будут высланы "так же быстро, как они появились в США".

Трамп отметил, что Мексика и Гватемала выполняют "хорошую работу" в решении миграционной кризиса.

"Единственные, кто ничего не делает, это демократы в Конгрессе", - написал президент

Напомним, в мае правоохранители США задержали более 130 тыс. мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу США с Мексикой.

Трамп активно выступает против нелегальной миграции в США, одна из его главных инициатив - строительство стены на границе с Мексикой. Из-за высокой стоимости проект не находит поддержки в Конгрессе США, однако Трамп добился выделения 5,7 млрд долларов путем блокирования работы законодателей и 35-дневного "шатдауна" зимой 2019 года.

В ноябре 2018 года Трамп разрешил пограничникам стрелять по нелегальным мигрантам на поражение, а также ограничил для нелегалов возможность подавать документы на статус беженца.