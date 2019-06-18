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Трамп объявил о начале депортации миллионов нелегалов из США

Иммиграционная и таможенная полиция приступят к депортации на следующей неделе.

Трамп объявил о начале депортации миллионов нелегалов из США
Выступление Трампа перед Конгрессом, 5 февраля 2019.
Фото: EPA/UPG

На следующей неделе США начнут процесс депортации миллионов нелегальных мигрантов. Об этом глава государства Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.

"На следующей неделе ICE (иммиграционная и таможенная полиция США) начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты", - написал Трамп.

По словам президента, беженцы будут высланы "так же быстро, как они появились в США".

Трамп отметил, что Мексика и Гватемала выполняют "хорошую работу" в решении миграционной кризиса.

"Единственные, кто ничего не делает, это демократы в Конгрессе", - написал президент

Напомним, в мае правоохранители США задержали более 130 тыс. мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу США с Мексикой.

Трамп активно выступает против нелегальной миграции в США, одна из его главных инициатив - строительство стены на границе с Мексикой. Из-за высокой стоимости проект не находит поддержки в Конгрессе США, однако Трамп добился выделения 5,7 млрд долларов путем блокирования работы законодателей и 35-дневного "шатдауна" зимой 2019 года.

В ноябре 2018 года Трамп разрешил пограничникам стрелять по нелегальным мигрантам на поражение, а также ограничил для нелегалов возможность подавать документы на статус беженца.

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