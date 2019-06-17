В одесском клубе подрались посетители и официанты
В одесском клубе подрались посетители и официанты
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Скандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками Усика
Скандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками Усика
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Сборная Украины по футболу выиграла молодежный чемпионат мира (обновлено)
Сборная Украины по футболу выиграла молодежный чемпионат мира (обновлено)
​Яценюк: я предлагал Гонтаревой в 2014-м выдать такое же постановление, которое спасло гривну в 2004 году
​Яценюк: я предлагал Гонтаревой в 2014-м выдать такое же постановление, которое спасло гривну в 2004 году
​В центре Киева на Тургеневской произошел мощный взрыв неизвестного происхождения
​В центре Киева на Тургеневской произошел мощный взрыв неизвестного происхождения
На Польшу обрушился ураган, спасатели предупреждают о шквалах в Украине
На Польшу обрушился ураган, спасатели предупреждают о шквалах в Украине
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Huawei ожидает потери $30 млрд выручки из-за санкций США

"К 2021 году мы возродимся".

Huawei ожидает потери $30 млрд выручки из-за санкций США
Фото: EPA/UPG

Президент Huawei Technologies Co. Жэнь Чжэнфэй считает, что из-за санкций США продажи компании в 2019 и 2020 годах не будут расти и останутся на уровне около $100 млрд. Потенциальный рост выручки на протяжении этих двух лет мог бы составить $30 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

Несмотря на потерю выручки, Huawei постарается сохранить не сокращать расходы на научные исследования и опытно-конструкторские работы, а также попытается избежать сокращений и продажи активов

"Мы не ожидали, что США так решительно возьмутся за Huawei. Мы не ожидали, что они так широко ударят по нашей цепочке поставок, блокируя не только поставки комплектующих, но и наши возможности участвовать в международных организациях. Из-за этого наша выручка в этом и следующем году составит около $100 млрд", - сказал Жэнь.

При этом он выразил уверенность, что к 2021 году компания "возродится".

Напомним, в мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который предписывает всем компаниям в США прекратить использовать телекоммуникационное оборудование, произведенное компаниями, которые "представляют угрозу" для национальной безопасности США и ее цифровой экономики.

Власти США считают, что Китай через оборудование для сетей 5G, которые поставляет в том числе и Huawei, занимается шпионажем.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также