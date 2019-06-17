Huawei ожидает потери $30 млрд выручки из-за санкций США

Президент Huawei Technologies Co. Жэнь Чжэнфэй считает, что из-за санкций США продажи компании в 2019 и 2020 годах не будут расти и останутся на уровне около $100 млрд. Потенциальный рост выручки на протяжении этих двух лет мог бы составить $30 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

Несмотря на потерю выручки, Huawei постарается сохранить не сокращать расходы на научные исследования и опытно-конструкторские работы, а также попытается избежать сокращений и продажи активов

"Мы не ожидали, что США так решительно возьмутся за Huawei. Мы не ожидали, что они так широко ударят по нашей цепочке поставок, блокируя не только поставки комплектующих, но и наши возможности участвовать в международных организациях. Из-за этого наша выручка в этом и следующем году составит около $100 млрд", - сказал Жэнь.

При этом он выразил уверенность, что к 2021 году компания "возродится".

Напомним, в мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который предписывает всем компаниям в США прекратить использовать телекоммуникационное оборудование, произведенное компаниями, которые "представляют угрозу" для национальной безопасности США и ее цифровой экономики.

Власти США считают, что Китай через оборудование для сетей 5G, которые поставляет в том числе и Huawei, занимается шпионажем.