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Трамп обвинил The New York Times в госизмене из-за статьи о кибератаках США на Россию

В материале говорится о размещении вредоносных кодов в системах российских стратегических объектов.

Трамп обвинил The New York Times в госизмене из-за статьи о кибератаках США на Россию
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил издание The New York Times в "виртуальном акте госизмены" после статьи о тайном внедрении Соединенными Штатами вредоносных кодов в российские энергосистемы.

Газета опубликовала расследование в субботу, 15 июня, ссылаясь на собственные источники в администрации президента.

"Верите ли вы, что лживая The New York Times только что опубликовала статью о том, что США значительно усиливают кибератаки на Россию? Это виртуальный акт измены некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, любой истории, даже если она плоха для нашей страны", - написал Трамп в своем твиттере.

В материале NYT говорится, что США подвергают усиленным кибератакам Россию на протяжении трех месяцев.

Неназванные высокопоставленные чиновники рассказали журналистам о размещении в российской энергетической системе вредоносного программного обеспечения, благодаря которому, в случае конфликта на линии Вашинтон-Москва, американская сторона сможет выключить энергетическую систему в России. 

Эта агрессивная тактика является ответом на российские кибератаки на США и дезинформационную кампанию, но это также и предупреждение для России, написала газета.

Ранее ФБР и Министерство внутренней безопасности неоднократно предупреждали, что России удалось внедрить в американские сети программы, которые способны нарушить работы электростанций, газопроводов и систем водоснабжения в случае конфликта.

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