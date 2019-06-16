60% жителей Южного Судана оказались на грани голода

Почти 7 миллионов южносуданцев будут испытывать нехватку продуктов к концу июля.

Почти 60% жителей Южного Судана, а это около 7 миллионов людей, оказались на грани голода. Об этом говорится в заявлении Организации объединенных наций.

"В результате конфликта в стране, массового перемещения населения, засухи и высоких цен на продукты питания в Южном Судане возникла крайне тяжелая ситуация с продовольствием. На грани голода оказались более 60% населения", - говорится в заявлении.

По данным доклада, к концу июля этого года нехватку продовольствия будут испытывать примерно 6,96 млн южносуданцев. Более 21 тысячи из них окажутся на грани голодной смерти.

Кроме того, в ООН опасаются, что кризис в стране может усилиться. В Организации призвали международное сообщество оказать помощь жителям этой африканской страны.

С 2013 по года Южный Судан находился в состоянии гражданской войны. Из-за вооруженного конфликта в регионе погибли тысячи людей, более 2 млн стали вынужденными переселенцами.

В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций объявила в стране положение массового голода. Такое положение объявляется, когда из-за голода умирают минимум два человека в день на каждые 10 тысяч населения.

Напомним, в апреле Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана, призвав их сохранить в стране долгожданный мир.