Эрдоган ожидает первые поставки российских С-400 в начале июля

Реджеп Тайипа Эрдогана и Владимир Путин во время переговоров в Сочи, 03 мая 2017.

Первые поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию состоятся в первой половине июля. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

"Мы обсуждали тему С-400 с Россией. Действительно, вопрос о С-400 решен… Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - заявил Эрдоган.

Президент Турции добавил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом реакцию Вашингтона на покупку Анкарой российских С-400, несовместимых с системами НАТО. Их встреча состоится на саммите Большой двадцатки (G20) в июне.

Напомним, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн официально уведомил министра обороны Турции о том, что до 31 июля Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 в связи с решением союзника по НАТО продолжить закупку российских С-400.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны Альянса.

Турция приобретает у России четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Турция начнет размещение российских С-400 в октябре.