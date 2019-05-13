"Евровидение-2019" стартовало в Израиле
"Евровидение-2019" стартовало в Израиле
Зинченко в "Манчестер Сити" запретили подходить к чемпионскому кубку
Зинченко в "Манчестер Сити" запретили подходить к чемпионскому кубку
Генпрокуратура открыла производство о вмешательстве Порошенко, Петренко и Смолия в деятельность Окружного админсуда Киева
Генпрокуратура открыла производство о вмешательстве Порошенко, Петренко и Смолия в деятельность Окружного админсуда Киева
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
В Одесской области шестилетний мальчик утонул в бассейне
В Виннице нескольких сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод (обновлено)
В Виннице нескольких сотен вооруженных мужчин захватили консервный завод (обновлено)
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
В Прилуках бульдозером уничтожили уникальную мозаику
В Прилуках бульдозером уничтожили уникальную мозаику
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
Патриарх Филарет: «прирученный» или «вытесненный»?
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
Коммунальщики обнесли забором волонтерскую палатку в центре Харькова
ГлавнаяМир

Трамп намерен встретиться с Путиным в июне

Встреча может пройти на саммите "Большой двадцатки" в Японии.

Трамп намерен встретиться с Путиным в июне
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Японии в июне этого года.

Трамп утверждает, что планирует встретиться с Владимиром Путиным и китайским президентом Си Цзиньпином, сообщает Reuters.

"Трамп заявил, что его встреча с Си может быть плодотворной, поскольку их торговый конфликт усилился после неудачной договоренности во время переговоров высокого уровня на прошлой неделе", - отмечает агентство.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС сказал, что инициатива о встрече Трампа с Путиным от США не поступала.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также