Трамп намерен встретиться с Путиным в июне

Встреча может пройти на саммите "Большой двадцатки" в Японии.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Японии в июне этого года.

Трамп утверждает, что планирует встретиться с Владимиром Путиным и китайским президентом Си Цзиньпином, сообщает Reuters.

"Трамп заявил, что его встреча с Си может быть плодотворной, поскольку их торговый конфликт усилился после неудачной договоренности во время переговоров высокого уровня на прошлой неделе", - отмечает агентство.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС сказал, что инициатива о встрече Трампа с Путиным от США не поступала.