В результате диверсии на танкерах у берегов ОАЭ люди не пострадали

Утечки нефти или других вредных веществ не зафиксировано, но сами суда существенно повреждены.

Четыре танкера подверглись атаке в Оманском заливе вблизи порта Фуджейра. Два коммерческих суда из четырех являются собственностью Саудовской Аравии, сообщает агентство Reuters.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что суда стали объектом диверсии. В результате происшествия люди не пострадали, утечки нефти также не зафиксирована, но сами танкеры получили "существенные повреждения". Власти обеих стран - и Саудовской Аравии, и Объединенных Арабских Эмиратов - заявили об угрозе безопасности поставкам нефти по всему миру.

Аль-Фалех осудил эту диверсию, которая, по его словам, ставила перед собой цель подорвать свободу морской навигации, а также негативно повлиять на безопасность доставки нефти потребителям по всему миру. Саудовский министр отметил ответственности мирового сообщества в деле обеспечения безопасности нефтяных танкеров, а также уменьшения последствий таких инцидентов для энергетического рынка и глобальной экономики в целом.

Власти ОАЭ заявили, что уже "приняли все необходимые меры" и начали расследование инцидента "в сотрудничестве с местными и иностранными структурами".

Морская администрация США настоятельно рекомендовала соблюдать осторожность при транзите через район, так как точное средство нападения и мотивы диверсии неизвестны.

Напомним, накануне стало известно о взрывах и пожаре в порту Фуджейра. Сообщалось, что пострадали по меньшей мере семь танкеров, однако позже власти ОАЭ опровергли эту информацию, сообщив о четырех пострадавших судах.