​В РФ по делу о загрязнении нефти в "Дружбе" арестовали четверых человек, еще двоих объявили в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек в рамках уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", еще четверо подозреваемых арестованы.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

"В настоящее время в отношении четверых подозреваемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых находятся в розыске", - сказала она.

В Следкоме РФ утверждают, что фигуранты дела пытались скрыть хищения нефти на 1 млн рублей.

"По версии следствия, с августа 2018 года по апрель текущего года шестеро подозреваемых, в числе которых гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, замгенерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин в составе преступного сообщества "совершили мнoгократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

"Кроме того, отмечается, что в марте и апреле 2019 года в целях сокрытия хищения несколькими подозреваемыми в узел cлива нефти, расположенный у села Никoлаевка Волжского района [Самарской области], была поставлена нефть, не oтвечающая требованиям ГОСТ, с дoбавлением в ее состав хлорсодержащих соединений", - сообщила представитель СК РФ.

"В последующем загрязненная нефть пoпала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Вoлжского района, а затем в систему магистрального трубoпровода, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатинo" были приведены в непригодное для эксплуатации состояние", - добавила Петренко.

Напомним, первые сведения о некачественной нефти из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля. Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил, что в ней в 10–25 раз были превышены допустимые показатели доли органических хлоридов.

На фоне нефтяного форс-мажора в Беларуси "Укртранснафта" 25 апреля 2019 года вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба").

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая после того, как 30 апреля страна полностью остановила прокачку для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба".

6 мая "Белнефтехим" сообщил о поступлении "чистой" российской нефти на ЛПДС "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".