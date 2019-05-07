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Банк Morgan Stanley объявил об уходе из России

Банку выгоднее закрыть российское представительство, чем поддерживать работу под санкциями

Банк Morgan Stanley объявил об уходе из России

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley направит в первом квартале 2020 года в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Об этом говорится в отчетности российского подразделения банка за 2018 год, пишет российская редакция Forbes.

Банк откажется от брокерской и депозитарной лицензий и ликвидирует соответствующие подразделения. Оставшийся бизнес Morgan Stanley переведет в компанию, которая оказывает консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости.

В опубликованном банком документе отмечается, что из-за санкций, введенных против России в 2014 году, западные инвестиционные банки фактически не могут работать с российским рынком капитала и слияний и поглощений. Также в банке отметили, что российские законы, регулирующие ведение бизнеса, могут быстро изменяться, существует возможность их "неоднозначной интерпретации".

Ранее о планах Morgan Stanley сократить свое присутствие в России писал Bloomberg. Агентство сообщало, что банк закроет отделы по торговле акциями и валютой. Ожидалось, что банк продолжит деятельность в России в сфере корпоративных финансов. Тогда это решение объясняли снижением клиентской активности.

Morgan Stanley — не первый крупный западный банк, который сокращает свой бизнес в России из-за санкций. Ранее это сделали Royal Bank of Scotland, Deutsche Band и Barclays. Дочерние подразделения в России не могут совершать транзакции на рынке капитала или участвовать в слияниях и поглощениях компаний, а значит, не могут приносить достаточно прибыли.

Банк Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году, у него есть лицензии на осуществление банковской деятельности, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность, бессрочные лицензии на дилерскую и депозитарную деятельность. В настоящее время основные направления работы банка - конверсионные операции, операции на денежном рынке с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, предоставление инвестиционно-финансовых услуг клиентам (слияния и поглощения, первичное размещение акций и др.)

Напомним, в марте Евросоюз продлил еще на полгода индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц в России за антиукраинскую агрессию. Санкции поддерживают также США и Канада.

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