Банк Morgan Stanley объявил об уходе из России

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley направит в первом квартале 2020 года в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Об этом говорится в отчетности российского подразделения банка за 2018 год, пишет российская редакция Forbes.

Банк откажется от брокерской и депозитарной лицензий и ликвидирует соответствующие подразделения. Оставшийся бизнес Morgan Stanley переведет в компанию, которая оказывает консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости.

В опубликованном банком документе отмечается, что из-за санкций, введенных против России в 2014 году, западные инвестиционные банки фактически не могут работать с российским рынком капитала и слияний и поглощений. Также в банке отметили, что российские законы, регулирующие ведение бизнеса, могут быстро изменяться, существует возможность их "неоднозначной интерпретации".

Ранее о планах Morgan Stanley сократить свое присутствие в России писал Bloomberg. Агентство сообщало, что банк закроет отделы по торговле акциями и валютой. Ожидалось, что банк продолжит деятельность в России в сфере корпоративных финансов. Тогда это решение объясняли снижением клиентской активности.

Morgan Stanley — не первый крупный западный банк, который сокращает свой бизнес в России из-за санкций. Ранее это сделали Royal Bank of Scotland, Deutsche Band и Barclays. Дочерние подразделения в России не могут совершать транзакции на рынке капитала или участвовать в слияниях и поглощениях компаний, а значит, не могут приносить достаточно прибыли.

Банк Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году, у него есть лицензии на осуществление банковской деятельности, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность, бессрочные лицензии на дилерскую и депозитарную деятельность. В настоящее время основные направления работы банка - конверсионные операции, операции на денежном рынке с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, предоставление инвестиционно-финансовых услуг клиентам (слияния и поглощения, первичное размещение акций и др.)

Напомним, в марте Евросоюз продлил еще на полгода индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц в России за антиукраинскую агрессию. Санкции поддерживают также США и Канада.