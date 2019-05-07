17-летний парень захватил пять заложников во Франции (обновлено)

Молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе".

В коммуне Бланьяк неподалеку от французского города Тулуза неизвестный мужчина взял в заложники четырех человек. Инцидент произошел в магазине табачных изделий. О требованиях злоумышленника пока не сообщается, передает DW.

Район происшествия оцеплен спецназом полиции. По данным прокуратуры, мужчина угрожает открыть стрельбу по полицейским. Кроме того, как указывает France3, злоумышленник требует переговорщика и угрожает убийством одного из заложников, если не будет снято оцепление.

Полиция Франции в своем Твиттере подтвердила, что проводит спецоперацию в окрестностях Бланьяка, где, в частности, расположен и аэропорт Тулузы. Жителей просят избегать район проведения операции и соблюдать периметр безопасности.

По данным местного издания La Dépêche du Midi, которое ссылается на источники в полиции, речь о террористической атаке пока не идет. Возможно, имела место попытка ограбления.

Обновление. Полиция Франции опознала человека, который захватил заложников под Тулузой, им оказался 17-летний подросток, сообщает La Depeche du Midi.

Молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе". Несмотря на то, что прибывшие на место переговорщики уже ведут с ним диалог, никакой информации о его мотивах и требованиях пока не поступало.

Вместе с тем, власти пока не связывают данное происшествие с терроризмом, придерживаясь версии неудачного ограбления.

France 2 сообщает, что вооруженный мужчина отпустил одну из заложниц. Всего в табачной лавке он удерживал пять человек.

Также сообщается, что Тулузское отделение элитного подразделения национальной полиции было развернуто возле места происшествия. Полиция попросила жителей города оставаться дома.

Вокруг магазина установлено оцепление радиусом от 300 до 500 метров, на место прибыли три отряда спецназа.

Обновление 22:46. Все женщины, которых захватили в заложники в Тулузском пригороде Бланьяк, освобождены, сообщает Actu17.

По данным полиции, похититель оставил письмо своим родственникам под названием "Завещание". В нем он объясняет, что ему "жаль делать это", но говорит, что если он ничего не сделает, "никто не будет двигаться".

"Пока я буду делать все, чтобы желтые жилеты выиграли битву", - добавил он.

В заложниках у вооруженного преступника находились пять человек - хозяин магазина и четыре покупателя.

Напомним, в конце апреля во Франции четверо мужчин задержаны при подготовке к теракту "экстремальной жестокости".