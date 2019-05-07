В Конгрессе призвали Трампа отменить отставку Йованович

Решение о преждевременной отставке посла США в Украине Мари Йованович раскритиковали в Комитете Палаты представителей Конгресса по иностранным делам, который возглавляют представители Демократической партии США, передает Голос Америки.

"Администрация вредит интересам США и подрывает американскую дипломатию. Мы призываем администрацию немедленно отменить это решение", - говорится в заявлении председателя Комитета конгрессмена-демократа Эллиота Энгеля и лидера демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер.

"Посол Йованович - это преданный чиновник и дипломат высокого уровня, которая представляла США при президентах от обеих партий", - отмечают законодатели-демократы в заявлении.

Отставку Йованович раскритиковал бывший чиновник Пентагона, эксперт "Центра Байдена" (Biden Center for Diplomacy and Global Engagement) Майкл Карпентер.

"Если это правда, то это вопиющий шаг государственного секретаря США Помпео, который жертвует карьерным дипломатом в угоду партийным играм. Упреки генерального прокурора Украины Юрия Луценко в адрес Йованович, как сообщалось, были использованы адвокатом Трампа Руди Джулиани, чтобы обвинить Йованович в расследовании в Украине по делу Пола Манафорта. Отвратительно", - написал Карпентер в твиттере.

Как известно, Йованович оказалась в центре внимания в марте, когда действующий генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью вашингтонскому изданию The Hill, что Йованович, якобы, давала ему список с именами лиц, которых прокуратура не должна была преследовать.

Государственный департамент тогда выступил с опровержением.

Накануне СМИ сообщили, что посол США Йованович покинет должность в Украине 20 мая.

Позже официальный представитель Государственного департамента США сообщил, что Йованович покидает пост посла в связи с завершением каденции.