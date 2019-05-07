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В Германии открылся первый электрический автобан

Испытания грузовиков с электроприводом и токоприемником продлятся до конца 2022 года.

В Германии открылся первый электрический автобан
В Германии открылся первый электрический автобан
Фото: Deutsche Welle

В Германии, в федеральной земле Гессен, во вторник, 7 мая, открылся первый электрический автобан.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что по отрезку пути длиной около 14 км на трассе A5 между Вайтерштадтом и Мёрфельденом по нескольку раз в день будут проезжать электрогрузовики разных компаний.

К середине 2020 года планируется вывести на испытательную трассу пять фур на дизеле, оснащенных дополнительным электромотором, сообщается на сайте гессенского дорожного ведомства, которое координирует проект. В его реализации также задействованы  технический университет Дармштадта и компании Siemens Mobility и ENTEGA.

Федеральное министерство охраны окружающей среды выделило на строительство конструкции с подвесными электросетями 14,6 млн евро. На испытание электрического автобана, которое должно продлиться до конца 2022 года, предназначены дополнительно 15,3 млн евро. К настоящему времени ведомство выделило на разработку электрогрузовиков более 70 млн евро.

Ранее испытания электрогрузовиков проходили на частных дорогах, рассказала представитель министерства Рита Шварцелюр-Зутер. По ее словам, в будущем планируется построить подвесные сети еще на двух отрезках автобанов - в землях Шлезвиг-Гольштейн и Баден-Вюртемберг.

"Грузовики с электроприводом и токоприемником - это особенно эффективное решение на пути к безвредным для окружающей среду грузоперевозкам", - отметила Шварцелюр-Зутер.

Напомним, в прошлом году в Германии начали вводить первые ограничения на въезд дизельных машин.

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