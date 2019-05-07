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Власти Мьянмы освободили двух журналистов Reuters

Ва Лон и Кяу Су Оо провели в тюрьме 500 дней.

Власти Мьянмы освободили двух журналистов Reuters
Ва Лони и Кьяу Шое Оо
Фото: twitter.com/slodek

Два журналиста агентства Reuters - Ва Лон и Кяу Су Оо - вышли на свободу в Мьянме после 500 дней, проведенных в тюрьме. Об этом сообщили в агентстве.

"Мы очень рады, что Мьянма выпустила наших отважных репортеров Ва Лонаи Кяу Су Оо. Со времени их ареста - 511 дней назад - они стали символом значимости свободы прессы во всем мире. Мы приветствуем их возвращение", - заявил главный редактор агентства Reuters Стивен Адлер.

Журналистов отпустили в рамках президентской амнистии в Мьянме, затронувшей более 6000 заключенных.

Ва Лон и Кяу Су Оо были приговорены к 7 годам тюрьмы в сентябре. Они освещали ряд тем, связанных с массовыми репрессиями в отношении мусульманского меньшинства рохинджа.

12 декабря 2017 года двое полицейских передали им какие-то документы в одном из ресторанов города Янгон. Журналистов сразу задержали, их обвинили в разглашении гостайны. Работники Reuters своей вины не признают.

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