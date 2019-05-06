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На Урале загорелся магистральный газопровод "Газпрома"

Это уже пятая с начала 2019 года авария на магистральных объектах "Газпрома".

На Урале загорелся магистральный газопровод "Газпрома"
Иллюстративное фото
Фото: EPA/UPG

В Свердловской области Российской Федерации произошла разгерметизация магистрального газопровода Ямбург-Поволжье. За разгерметизацией последовало возгорание. Происходит факельное горение.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, газопровод принадлежит ООО "Газпром Трансгаз Чайковский".

Инцидент не влияет на подачу газа потребителям, так как задействованы две резервные линии.

Это уже пятая с начала 2019 года авария на магистральных объектах "Газпрома".

Первое ЧП произошло в январе на стройке расширения газопровода Грязовец-Выборг, второе - в начале февраля при ремонте магистрального конденсатопровода Уренгой-Сургут, третья - в конце февраля на лупинге газопровода Петровск-Елец, четвертая - в марте на МГ Ямбург - Тула-2, пятое - в Свердловской области на МГ "Ямбург-Поволжье".

В 2018 году на объектах магистрального транспорта газа (в зонах ответственности дочерних "трансгазов" "Газпрома") произошло 10 аварий, что как минимум в два раза больше показателя 2017 года.

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