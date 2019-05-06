"Нафтогаз" пожаловался Еврокомиссии на антиконкурентные действия "Газпрома"

Компания "Нафтогаз Украины" направила в Европейскую комиссию жалобу на антиконкурентные действия российского "Газпрома".

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Только что мы открыли новый фронт в противостоянии с Газпромом - подали жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия Газпрома", - сообщил Витренко в фейсбуке.

Он отметил, что жалоба в Еврокомиссию была подготовлена совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами.

По его словам, "если удастся остановить антиконкурентные действия "Газпрома", то Украина сохранит доходы от транзита газа. Также "Нафтогаз" сможет добиться того, чтобы импортируемый газ в Украине стоил дешевле.

"Это будет возможным благодаря тому, что мощности украинской ГТС для транзита газа смогут использовать европейские покупатели газа у Газпрома, которые будут его получать на восточной границе Украины, а также независимые от Газпрома компании, которые добывают газ в РФ или покупают его в Средней Азии" , - пояснил Витренко.

Он напомнил, что отсутствие транзита газа будет означать потерю 4% ВВП и экономический спад в 2020 году.

"В этой жалобе мы подробно анализируем, как благодаря "Северному потоку-2", блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию", - написал он.

По словам Витренко, в направленных в Европейскую комиссию документах обосновываются права "Нафтогаза" на подачу этой жалобы как у компании не из ЕС и содержатся конкретные механизмы решения указанных в жалобе проблем.

Напомним, нынешний контракт между украинским "Нафтогазом" и российским Газпромом относительно транзита газа действует до конца 2019 года.

Вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович готов провести следующие трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и ЕС по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы в мае.

Ранее Витренко заявил, что Украина на трехсторонних газовых переговорах предложит России забронировать 60 млрд кубометров транзитных мощностей в год на 10 лет.