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Коболев: Украина близка к заключению договору о поставках газа из США

"Это еще не окончательное решение, но заинтересованность есть с обеих сторон".

Коболев: Украина близка к заключению договору о поставках газа из США
Фото: Макс Левин

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина близка к заключению договору о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Об этом он сказал украинскому бюро "Голоса Америки".

"В этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность есть с обеих сторон. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа", - сказал Коболев.

В этом году Украина должна закачать в подземные хранилища газа на 3 млрд кубометров больше обычного из-за угрозы новой "газовой войны" с Россией.

"У нас заканчивается договор и, как видимо вы знаете, российская сторона "Газпром" на переговорах пока занимает позицию непонятную. Мы считаем - они тянут время. Их цель - создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с первого января, как это было в девятом году, то есть 10 лет назад, и попытаться сделать кризис, который позволит им протолкнуть собственный интерес. Кризис, о котором я говорю, который может иметь место в январе 2020 года, можно назвать газовой войной. И, я считаю, что ее вероятность очень высокая", - сказал Коболев.

Напомним, что за последний год поставки сжиженного газа из США в Европу выросли на десятки процентов. Для сравнения: в январе 2019 года страны Евросоюза импортировали из США 1,3 млрд кубометров СПГ, тогда как в январе 2018 года поставки составили всего 102 млн кубометров.

Доля американского СПГ в импорте ЕС с начала 2019 года составила 12,6%. Сейчас США - третий по величине поставщик сжиженного природного газа в Евросоюз.

За последние шесть лет в ЕС построили шесть терминалов для приема СПГ, а в ближайшие годы могут появиться еще восемь. У Украины своего терминала по регазификации СПГ нет.

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