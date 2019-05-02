Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле

Депутат Верховной Рады Александр Домбровский - автор поправки в законопроект №8449-д, которая не позволяет владельцам домашних солнечных электростанций (СЭС) претендовать на "зеленый" тариф, если панели установлены на земле, пояснил свою позицию. По мнению Домбровского, установка солнечных панелей на земле открывает для недобросовестных "домохозяйств" возможности для злоупотребления.

Об этом народный депутат сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Ситуация с солнечными станциями для домашних хозяйств нуждается в урегулировании и профессиональной дискуссии. Привожу первые несколько примеров псевдо "домохозяйств".

Херсонская область (по информации облэнерго) генерирующие установки - введенные в эксплуатацию (земельные участки оформлялись на переселенцев): 30 единиц по 30 кВт = 900 кВт, 40 единиц по 30 кВт = 1 200 кВт (это одно псевдохозяйство). Генерирующие установки – находятся на стадии завершения: 30 единиц по 30 кВт = 900 кВт, 40 единиц по 30 кВт = 1 200 кВт (это еще одно псевдохозяйство). Никаких сооружений нет! Соответственно никакого собственного потребления, только земельный участок. Аналогичные примеры Одесская, Запорожская, Кропивницкая и другие области. При этом присоединение происходило по тарифам стандартного присоединения для населения!" - написал Домбровский.

Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК обратил внимание на то, что такие "домохозяйства" фактически занимаются фиктивной предпринимательской деятельностью, ведь "деятельность проводится без лицензии; деятельность без отчетности; не нужно регистрировать "предприятие". Такие псевдо "домохозяйства" поддерживать не буду!", - подчеркнул он.

Домбровский привел в пример опыт европейских стран, в которых действуют аналогичные предохранители от злоупотреблений, – "зеленый" тариф распространяется лишь на домашние солнечные электростанции, которые размещены на крышах и фасадах сооружений.

"В Австрии "зеленый" тариф применяется для солнечных электростанций мощностью от 5 кВт до 200 кВт, которые установлены исключительно на крышах или фасадах здания. В Германии "зеленый" тариф применяется на отпущенную в сеть электроэнергию, выработанную СЭС домохозяйств, размещенных только на крышах и фасадах зданий", - уточнил нардеп.

Напомним, 25 апреля Рада приняла проект закона относительно новой системы поддержки восстанавливаемой энергетики. С помощью механизма "зеленых" аукционов новая система поддержки должна сбалансировать интересы потребителей электрической энергии и участников рынка, обеспечив последующее развитие восстанавливаемой энергетики и уменьшив рост финансовой нагрузки на конечную цену электрической энергии. На принятии данного закона настаивал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Критику ряда депутатов вызвала поправка №24, предложенная Домбровским, которая лишает домашние электростанции, которые размещены на земле, права на получение "зеленого" тарифа.