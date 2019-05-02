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Приватбанк направит 90% прибыли на выплату дивидендов государству

Чистые активы банка на начало 2019 года составляют 278 млрд гривен.

Приватбанк направит 90% прибыли на выплату дивидендов государству
ПриватБанк
Фото: София Гаврилюк

ПриватБанк направит 11,52 млрд грн (90% чистой прибыли за 2018 год) на выплату дивидендов акционеру банка - государству в лице Министерства финансов.

Об этом говорится в утвержденной наблюдательным советом и акционером банка годовой отчетности банка за 2018 год.

Согласно подтвержденному аудиторской компанией E&Y годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,798 млрд грн.

Чистые активы ПриватБанка на начало 2019 года составляют 278 млрд грн, обязательства - 246,5 млрд грн, капитал банка - 31,5 млрд грн.

Напомним, в конце 2016 года Приватбанк перешел в собственность государства в связи с тем, что предыдущие владельцы довели его до неплатежеспособности.

18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, 19 апреля он же отменил решение о списке инсайдеров банка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования.

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