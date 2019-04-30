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Россия отозвала посла в Беларуси менее чем через год после назначения (обновлено)

Его сменил бывший коллега Путина по мэрии Санкт-Петербурга

Россия отозвала посла в Беларуси менее чем через год после назначения (обновлено)
Михаил Бабич
Фото: zercalo.org

Посла Российской Федерации в Беларуси Михаила Бабича отозвали  с должности.

Об этом изначально сообщило российское издание "Коммерсант" со ссылкой на несколько высокопоставленных источников.

"Это обсуждается с прошлой недели", - рассказал один из источников издания.

Спустя несколько часов после публикации соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на сайте Кремля. В нем говорится, что Бабич освобожден от обязанностей посла и специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Бабич не проработал на этой должности и года. Он был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года. На эту работу он перешел с позиции полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Бабич, не являющийся карьерным дипломатом, считался политическим назначенцем. Период его работы в Минске совпал с активизацией линии Москвы на более глубокую интеграцию с Беларусью.

Подробнее о назначении российским послом в Беларуси выходца из силовых структур Бабиче читайте в материале LB.ua "Зачем Путин готовит для Лукашенко “посла войны”?".

Новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Минске стал Дмитрий Мезенцев.

Дмитрий Мезенцев
Фото: kremlin.ru
Дмитрий Мезенцев

Последние три года он является членом Совета Федерации, высшей палаты российского парламента, а до этого был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества.

В начале 90-х Мезенцев работал вместе с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга, а позже возглавлял Центр стратегических разработок, который обеспечивал избирательную кампанию Путина.

В 2009-2012 годах был губернатором Иркутской области.

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