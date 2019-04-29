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​"Нафтогаз" и "Газпром" будут судиться в Люксембурге

Украинская компания пытается арестовать активы "Газпрома".

​"Нафтогаз" и "Газпром" будут судиться в Люксембурге
Фото: eu2015lu.eu

НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" предстоят судебные разбирательства в Люксембурге.

Об этом говорится в отчетности "Газпрома" по Международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год, обнародованной в понедельник, 29 апреля.

"15 февраля 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и «Газ Капитал С.А.» уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО «Газпром» в г. Люксембурге. 15 апреля 2019 года ПАО «Газпром» в целях защиты своих прав обратилось в суд г. Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процес", - говорится в документе.

Напомним, в 2017-2018 годах в Стокгольме состоялось два арбитражных производства в рамках спора между "Нафтогазом" и "Газпромом". По их результатам "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

"Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции "Газпрома" на октябрь 2019 года.

Летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания 2,56 млрд долларов через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

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