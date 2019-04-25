Бабочка и Рада
Бабочка и Рада
Путин впервые лично прокомментировал результаты выборов в Украине
Путин впервые лично прокомментировал результаты выборов в Украине
​Рада приняла закон об украинском языке
​Рада приняла закон об украинском языке
Зе-команда. Хто не/є хто?
Зе-команда. Хто не/є хто?
Путин упростил получение гражданства России для украинцев из ОРДЛО
Путин упростил получение гражданства России для украинцев из ОРДЛО
Глава ОАСК: у Зеленского будет право распустить Раду до 14 июня
Глава ОАСК: у Зеленского будет право распустить Раду до 14 июня
Штаб Зеленского представил "военную доктрину"
Штаб Зеленского представил "военную доктрину"
Воевать или сотрудничать: в парламенте размышляют о стратегиях выживания
Воевать или сотрудничать: в парламенте размышляют о стратегиях выживания
Заместитель генпрокурора Евгений Енин подал в отставку (документ)
Заместитель генпрокурора Евгений Енин подал в отставку (документ)
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Украина предложит РФ забронировать 60 млрд кубометров транзитных мощностей на 10 лет, - Витренко

По новому контракту Украина будет получать около 2-3 млрд долларов в год.

Украина предложит РФ забронировать 60 млрд кубометров транзитных мощностей на 10 лет, - Витренко
Юрий Витренко
Фото: facebook/Новое Время

Украина на трехсторонних газовых переговорах предложит России забронировать 60 млрд кубометров транзитных мощностей в год на 10 лет.

Об этом сообщил на брифинге глава набсовета крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" Юрий Витренко, передают "Українські Новини".

"Кроме контракта на бронирование мощностей, "Газпром" должен подписать контракт в качестве российского оператора газотранспортной системы (ГТС) и подать контракт с украинским оператором. Потом Газпром как компания, которая торгует газом, должен забронировать 60 млрд кубометров мощностей транспортирования газа через Украину в Европу, а так же 30 млрд куб. м мощностей будет бронироваться под другие компании. Или тем же Газпромом, только на краткосрочной основе", - сказал он.

Витренко также отметил, что по новому контракту Украина будет получать около 2-3 млрд долларов в год.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович готов провести следующие трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и ЕС по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы в мае. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев также говорил, что ожидает возобновления переговоров с РФ  по транзиту в мае, после выборов Президента.

Россия связывает продолжение транзита газа через Украину с политической стабильностью и достижением договоренностей "Нафтагаза" и "Газпрома".

НАК готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту. Также Коболе заявлял, что "Нафтогаз" готов отказаться или пересмотреть иск к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже по транзиту газа в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также