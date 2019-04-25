В МИД России назвали закон об украинском языке "принудительной украинизацией"

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" принудительной украинизацией. Об этом она сообщила в Twitter.

"Он (закон об украинском языке – прим.) является законом о принудительной, фактически тотальной украинизации. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямые запреты на использование русского языка и языков нацменьшинств в различных сферах общественной жизни", - написала Захарова.

По ее словам, это решение усугубит раскол украинского общества и еще больше отдалит перспективы урегулирования кризиса в Украине.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", поправки к которому рассматривались с 28 февраля.

Принятие законопроекта №5670-д поддержали 278 депутатов при минимально необходимых 226.

Под зданием Рады участники акции в поддержку украинского приветствовали принятие закона пением украинского гимна.

В связи с этим, согласно законодательству, в течении шести месяцев Кабмин внесет законопроект о защите языков коренных народов и нацменьшинств.