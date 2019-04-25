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В МИД России назвали закон об украинском языке "принудительной украинизацией"

Захарова считает, что данный закон "усугубит раскол украинского общества".

В МИД России назвали закон об украинском языке "принудительной украинизацией"
Фото: Макс Требухов

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" принудительной украинизацией. Об этом она сообщила в Twitter.

"Он (закон об украинском языке – прим.) является законом о принудительной, фактически тотальной украинизации. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямые запреты на использование русского языка и языков нацменьшинств в различных сферах общественной жизни", - написала Захарова.

По ее словам, это решение усугубит раскол украинского общества и еще больше отдалит перспективы урегулирования кризиса в Украине.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", поправки к которому рассматривались с 28 февраля.

Принятие законопроекта №5670-д поддержали 278 депутатов при минимально необходимых 226.

Под зданием Рады участники акции в поддержку украинского приветствовали принятие закона пением украинского гимна.

В связи с этим, согласно законодательству, в течении шести месяцев Кабмин внесет законопроект о защите языков коренных народов и нацменьшинств.

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