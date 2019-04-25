Кабмин внесет законопроект о защите языков коренных народов и нацменьшинств в течение полугода

Кабинет министров Украины внесет в Верховную Раду законопроект "О защите языков коренных народов и национальных меньшинств" в течение шести месяцев. Данный законопроект предусмотрен законом о функционировании украинского языка как государственного, который приняли 25 апреля.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко через пресс-службу Кабмина.

"Хочу ответственно заявить, что Кабинет министров готов к выполнению всех норм, предусматривающих участие правительства в обеспечении реализации и бюджетной поддержке закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - подчеркнул Кириленко.

По его словам, правительство готово согласно одной из норм этого закона внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О защите языков коренных народов и национальных меньшинств" в течение шести месяцев.

Напомним, сегодня, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", поправки к которому рассматривались с 28 февраля.

Принятие законопроекта №5670-д с правками, которые озвучил под стенограму нардеп Николай Княжицкий перед голосованием, поддержали 278 депутатов при минимально необходимых 226.

Под зданием Рады участники акции в поддержку украинского приветствовали принятие закона пением украинского гимна.