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Советник Зеленского назвал указ Путина о паспортах для ОРДЛО "прощупыванием почвы"

Он считает, что на такие провокации отвечать не нужно.

Советник Зеленского назвал указ Путина о паспортах для ОРДЛО "прощупыванием почвы"
Фото: Макс Требухов

Советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Александр Данилюк назвал решение президента России Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО "прощупыванием почвы" после украинских выборов.

Об этом он сказал журналистам.

"Вчера было решение Президента России, которое мы рассматриваем как чистую провокацию, направленную на срыв "минских договоренностей". Это шаг РФ в неправильном направлении. Это путь прощупывания почвы на предмет того, как себя поведут действующий президент и избранный президент, как они отреагируют. Но мы это понимаем и знаем, что не надо отвечать на такие провокации", - отметил Данилюк.

Он считает, что в таком случае Украине необходимо иметь открытую позицию, которая заключается в соблюдении "минских договоренностей".

Напомним, вчера, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в России более пяти лет.

Помимо этого, жители ОРДЛО смогут получать российские паспорта без отказа от украинских.

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Источник: "Украинские новости"
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