Бабочка и Рада
Бабочка и Рада
​Рада приняла закон об украинском языке
​Рада приняла закон об украинском языке
В Киеве пытались захватить спортклуб "Восход", в полицию доставлены 62 человека (обновлено)
В Киеве пытались захватить спортклуб "Восход", в полицию доставлены 62 человека (обновлено)
Глава ОАСК: у Зеленского будет право распустить Раду до 14 июня
Глава ОАСК: у Зеленского будет право распустить Раду до 14 июня
Зе-команда. Хто не/є хто?
Зе-команда. Хто не/є хто?
У Зеленского отреагировали на указ Путина о паспортизации ОРДЛО
У Зеленского отреагировали на указ Путина о паспортизации ОРДЛО
Путин упростил получение гражданства России для украинцев из ОРДЛО
Путин упростил получение гражданства России для украинцев из ОРДЛО
Заместитель генпрокурора Евгений Енин подал в отставку (документ)
Заместитель генпрокурора Евгений Енин подал в отставку (документ)
Российские журналисты написали Зеленскому открытое письмо
Российские журналисты написали Зеленскому открытое письмо
ГлавнаяОбществоВойна

Красный крест направил в Донбасс 217 тонн гуманитарной помощи

Через КПВВ "Новотроицкое" проехало 13 грузовиков.

Красный крест направил в Донбасс 217 тонн гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированные территории Донецкой области 13 грузовиков гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Общий вес гумпомощи составил около 217 тонн.  Погранведомство сообщило, что грузовики проехали на временно оккупированную территорию Украины через КПВВ "Новотроицкое".

"В целом оформлен гуманитарный груз (строительные материалы, товары медицинского назначения, продуктовые наборы, оргтехника, корм для животных) весом почти 217 тонн", - отмечено в сообщении.

Напомним, в марте 2019 года Детский фонд Организации Объединенных наций "ЮНИСЕФ" направил в Донецкую область гуманитарную помощь общим весом 108 тонн.

8 грузовых автомобилей также проехали через КПВВ "Новотроицкое". В них находились  мебель, строительные материалы и медицинские средства.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также