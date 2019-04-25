Красный крест направил в Донбасс 217 тонн гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно оккупированные территории Донецкой области 13 грузовиков гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Общий вес гумпомощи составил около 217 тонн. Погранведомство сообщило, что грузовики проехали на временно оккупированную территорию Украины через КПВВ "Новотроицкое".

"В целом оформлен гуманитарный груз (строительные материалы, товары медицинского назначения, продуктовые наборы, оргтехника, корм для животных) весом почти 217 тонн", - отмечено в сообщении.

Напомним, в марте 2019 года Детский фонд Организации Объединенных наций "ЮНИСЕФ" направил в Донецкую область гуманитарную помощь общим весом 108 тонн.

8 грузовых автомобилей также проехали через КПВВ "Новотроицкое". В них находились мебель, строительные материалы и медицинские средства.