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Детский фонд ООН направил на Донбасс 108 тонн гуманитарной помощи

Через КПВВ "Новотроицкое"проследовали 8 грузовиков.

Детский фонд ООН направил на Донбасс 108 тонн гуманитарной помощи
"ЮНИСЕФ" направил на Донбасс 108 тонн гумпомощи
Фото: www.hromadske.tv

Детский фонд Организации Объединенных наций "ЮНИСЕФ" направил в Донецкую область гуманитарную помощь общим весом  108 тонн.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 8 грузовых автомобиля от Детского фонда ООН "ЮНИСЕФ" - говорится в сообщении.

Пограничники сообщили, что в грузовиках находились  мебель, строительные материалы и медицинские средства.

Напомним, 7 марта, боевики не пропустили в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста. Ранее, 7 февраля, МККК направил в Донецкую и Луганскую область 96,7 тонн гумпомощи.

Россия, которая с 2014 года отправляет на оккупированные территории так называемый "гумконвой" с начала текущего года не отправляла его в ОРДЛО. В Кремле объяснили это тем, что "там просто происходит оценка потребностей". При этом, РФ не позволяет наблюдательной миссии проверять поставляемую "гумпомощь" или следить за ее разгрузкой, т.к. под видом "гумконвоев" ввозятся товары для боевиков.

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