Пострадавших в результате происшествия нет.

Движение транспорта на 72 км трассы "Киев - Одесса" в направлении Киева блокировано из-за пожара в грузовике.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"На 72 км автодороги "Киев - Одесса" блокировано движение в направлении Киева вследствие того, что в реальном времени происходит пожар: горит грузовик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль загорелся во время движения.

По информации патрульной полиции, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работает экипаж полиции и две бригады пожарных.

Полиция призывает выбирать безопасные пути объезда вышеупомянутого участка автодороги.