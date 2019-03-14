Движение транспорта на 72 км трассы "Киев - Одесса" в направлении Киева блокировано из-за пожара в грузовике.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
"На 72 км автодороги "Киев - Одесса" блокировано движение в направлении Киева вследствие того, что в реальном времени происходит пожар: горит грузовик", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль загорелся во время движения.
По информации патрульной полиции, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работает экипаж полиции и две бригады пожарных.
Полиция призывает выбирать безопасные пути объезда вышеупомянутого участка автодороги.