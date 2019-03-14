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Трое грабителей в масках и с автоматами ограбили ювелирный под Киевом

Нападавшие с места преступления скрылись.

Вечером 14 марта в Борисполе Киевской области произошло вооруженное ограбление. Трое неизвестных в масках и с автоматами ограбили ювелирный магазин. После этого нападавшие скрылись с места преступления.

Нападение произошло около 18:47, а уже в 19:25 правоохранительными органами был введен план «Сирена». Об этом сообщает Информатор со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По имеющейся на данный момент информации нападавшие, угрожая оружием, завладели ювелирными украшениями и скрылись. На данный момент в Киеве и области введен оперативный план «Сирена». Правоохранители ищут автомобиль Rover серого, красного или бордового цвета. Есть вероятность того, что в преступники направлялись в сторону столицы.

Пострадавших в ходе происшествия нет.

Накануне сообщалось, что в Звенигородке Черкасской области грабитель убил двух пенсионеров.

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